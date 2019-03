Polizeipräsidium Oberhausen / Vermisste Seniorin wieder aufgefunden

Vermisste Seniorin wieder aufgefunden

Oberhausen - Die heutige Fahndung der Polizei Oberhausen verlief erfolgreich - die vermisste 78-jährige Seniorin konnte wieder aufgefunden werden. Die ältere Dame war in der Innenstadt gestürzt, woraufhin ihr eine Passantin geholfen und den Rettungswagen gerufen hatte. In dem Krankenhaus wurde sie allerdings unter einem anderen Namen geführt, so dass eine Abfrage aller umliegenden Krankenhäuser durch die Polizei zunächst negativ verlief. Die Polizei Oberhausen bedankt sich für die Unterstützung aus der Bevölkerung.

