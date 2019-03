Polizeipräsidium Oberhausen / Wachsame Nachbarn + schnelle ...

Wachsame Nachbarn + schnelle Polizisten = 3 festgenommene Automarder

Oberhausen - Oberhausen wird nicht nur für Wohnungseinbrecher immer unattraktiver, weil Bürger und Polizisten ihnen gemeinsam in die Suppe spucken. Sonntagmittag (17.3.) beobachteten aufmerksame und couragierte Anwohner drei Autoaufbrecher auf frischer Tat. Schnell riefen sie per Notruf 110 Hilfe, woraufhin sofort alle verfügbaren Streifenwagenbesatzungen zur Friedenstraße eilten.

Auf der Anfahrt zum Tatort erhielten die Polizisten von den Zeugen (33, 37) noch eine gute Täterbeschreibung und die Information, dass die drei Kriminellen jetzt in Richtung Grenzstraße flüchten. Die Flucht war nur von kurzer Dauer. Noch auf der Friedenstraße klickten die Handschellen. Polizisten hatten dort einen 24jährigen Marokkaner, einen 25jährigen Algerier und 25jährigen Syrer anhand der Zeugenbeschreibung erkannt und festgenommen.

Das kriminelle Trio hatte gemeinsam versucht einen grauen Peugeot aufzubrechen. Alle Festgenommen waren bereits zahlreiche Male im Zusammenhang mit der Begehung von BTM- und Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Zwei Verdächtige haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz, einer ist in Oberhausen gemeldet. Gegen zwei Beschuldigte lagen zudem bereits mehrere Aufenthaltsermittlungen vor. Den Rest des Tages und der folgenden Nacht verbrachten die Festgenommenen im Polizeigewahrsam.

Die Polizei lobt ausdrücklich das schnelle, couragierte und besonnene Verhalten der Zeugen.

Sie haben ihre verdächtigen Wahrnehmungen ohne zeitlichen Verzug per Notruf 110 gemeldet und die Situation während des Telefonates weiter beobachtet. Die so gewonnenen und schnell übermittelten Informationen führten dann zu diesen schnellen Festnahmen, die Oberhausen insgesamt wieder ein Stück sicherer gemacht haben.

OTS: Polizeipräsidium Oberhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/62138 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_62138.rss2

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Oberhausen Telefon: 0208/826 22 22 E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de https://oberhausen.polizei.nrw

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -