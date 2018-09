Polizeipräsidium Oberhausen / #Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

#Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen - In der vergangenen Woche (31.8. - 6.9.) wurden in Oberhausen insgesamt fünf Wohnungseinbrüche angezeigt.

In zwei Fällen brachen die Kriminellen in Einfamilien- oder Reihenhäuser ein. Bei drei Taten suchten die Einbrecher geeignete Objekte in Mehrfamilienhäusern.

Sichern Sie die Hauseingangstüren Ihrer Mehrfamilienhäuser!

Lassen Sie keine Unbekannten in das Treppenhaus Ihres Mehrfamilienhauses!

Öffnen Sie nicht unkontrolliert die Hauseingangstüre auf Klingeln!

Sichern Sie Ihre Wohnungstür!

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützt mit dem Förderprogramm 159 "Einbruchschutz" gezielt in Einzelmaßnahmen den Schutz gegen Wohnungseinbruch. Weitere Informationen finden Sie auf der KfW-Internetseite.

Fast die Hälfte aller Wohnungseinbrüche gelingen in Oberhausen nicht, weil die Wohnungen gut gesichert sind. Unsere technischen Berater helfen Ihnen kostenlos dabei, Ihre eigenen 4-Wände technisch abzusichern.

Rufen Sie uns an: 0208 826 4511.

