Polizeipräsidium Oberhausen / #Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

#Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen - Warum lieben Wohnungseinbrecher Mehrfamilienhäuser? Ganz einfach: Sie kommen meist unkompliziert rein und können dann in aller Ruhe die Wohnungstüren aufbrechen!

Einbrecherbanden haben Mehrfamilienhäuser im Fokus, weil sie bei Anwohnern klingeln und sich so unerkannt Zutritt zum Treppenhaus verschaffen. Meist wird ihnen der Zugang mit einem unbedachten Druck auf den Türöffner gewährt. Einmal im Treppenhaus suchen sie sich in aller Ruhe die Wohnungstüren aus, die sie schnell und unkompliziert aufbrechen können.

In der vergangenen Woche haben Oberhausener ihre Polizei in elf Fällen nach einem Wohnungseinbruch alarmiert. In allen Fällen griffen die reisenden Einbrecherbanden Mehrfamilienhäuser an.

In vier Fällen gelang den Tätern das Eindringen in Wohnungen nicht, weil Türen und Fenster gut gesichert oder Nachbarn wachsam waren. Achtung! Die Kriminellen sind jetzt schon in den frühen Morgen- und Tagesstunden unterwegs. .

++ Lassen Sie Unbefugte nicht unkontrolliert in Ihr Mehrfamilienhaus!

++ Öffnen Sie die Eingangstüre nur Berechtigten!

++ Sofort Notruf110 bei verdächtigen Wahrnehmungen im Treppenhaus wählen!

In Oberhausen scheitern fast der Hälfte aller angezeigten Wohnungseinbrüche an gut gesicherten Fenstern und Türen. Unsere Polizeiexperten beraten sie kostenlos auch in Ihren eigenen 4-Wänden. Termine erhalten Sie im Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz unter der Telefonnummer 0208 826 4511.

