Polizeipräsidium Oberhausen / #Wohnungseinbruchsradar Oberhausen

Oberhausen - In den letzten Tagen (14.09.-20.09.2018) wurden der Polizei sieben Einbrüche in Wohnungen gemeldet. In zwei Fällen misslang der Einbruch. In einem Fall gelang der Täter durch die häufig offen stehende Haustür in das Mehrfamilienhaus, von wo aus er in die erste Etage ging und sich Zugang zu einer Wohnung verschaffte. Deshalb warnt die Polizei dringend davor Haustüren offen zu lassen. Auch wenn jemand bei ihnen anklingelt, sollten Sie nicht ungefragt die Türen öffnen. Kriminelle nutzen das aus!

Unser Polizei-Notruf-110 ist rund um die Uhr besetzt. Wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt oder Sie etwas Verdächtiges beobachten, dann scheuen Sie sich nicht die Notrufnummer zu wählen. Wir kommen sofort!

Weitere Informationen zum Thema Einbruchsschutz bekommen Sie auch unter: www.polizei-beratung.de

