Polizeipräsidium Oberhausen / Zeugen nach Verkehrsunfall auf der ...

Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Bebelstraße gesucht

Oberhausen - Montagnachmittag (24.9.) gegen 15.30 Uhr, kam es auf der Bebelstraße in Höhe der Zufahrt zum Bero-Zentrum zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 25-jähriger Jaguar-Fahrer befuhren die Bebelstraße in Fahrtrichtung der Parallelstraße. Zeitgleich befuhr eine 68-jährige Opel-Fahrerin die Bebelstraße in Fahrtrichtung Am Förderturm und beabsichtigte die dortige Wendemöglichkeit zu nutzen. Als die Frau die beiden schnell herannahenden Fahrzeuge bemerkte, brach sie den Wendevorgang ab. Der Mercedes-Fahrer, der den linken Fahrstreifen befuhr, reagierte ebenfalls und wich auf den rechten Fahrstreifen aus. Hier prallte er mit dem Jaguar-Fahrer zusammen, der den rechten Fahrstreifen befuhr.

Personen wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden sichergestellt.

Obwohl gegen 15:30 Uhr die Bebelstraße stark frequentiert war, konnten bisher nur wenige Unfall-Zeugen ermittelt werden.

Da es widersprüchliche Aussagen zum Unfallhergang gibt, fragt die Polizei: Wem sind die silberfarbenen Fahrzeuge durch ihre Fahrweise aufgefallen?

Wer hat den genauen Unfallhergang beobachtet?

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen in Verbindung zu setzen. Rufnummer:0208-8260 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

