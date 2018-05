Polizeipräsidium Offenburg / Achern, A 5- Unfall mit drei ...

Achern, A 5- Unfall mit drei Lastwagen fordert zwei Verletzte

Achern - Derzeit müssen die Reisenden auf der A 5 in Richtung Norden große Geduld aufbringen. Der Verkehr staut sich nach einem Unfall über mehrere Kilometer. Kurz vor 16.30 Uhr ist der Fahrer eines Sattelzugs kurz vor der Anschlussstelle Achern aus noch ungeklärter Ursache einem weiteren, vor ihm rollenden Sattelzug aufgefahren und hat diesen auf einen Autotransporter aufgeschoben. Der mutmaßliche Unfallverursacher musste von Kräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus seinem Führerhaus befreit werden. Über die Schwere seiner Verletzungen kann derzeit nichts Näheres gesagt werden. Er ist mit einem Rettungswagen auf dem Weg in ein umliegendes Krankenhaus. Der Lenker des mittleren Sattelzugs dürfte leichte Blessuren davongetragen haben und wurde mit einem weiteren Rettungswagen in das Klinikum Achern gebracht. Der Fahrer des Autotransporters blieb unversehrt. Die linke und mittlere Fahrspur sind derzeit blockiert. Der Verkehr läuft über die rechte Fahrspur und den Standstreifen. Die Schadenshöhe kann momentan noch nicht abgeschätzt werden. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten sind im Gange.

/wo

