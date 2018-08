Polizeipräsidium Offenburg / Achern - Brand von drei Sattelzügen

Achern - Brand von drei Sattelzügen

Achern - Aus bislang unbekanntem Grund gerieten am frühen Samstagmorgen, gegen 03:40 Uhr, drei auf einem Firmengelände, Logistikzentrum für Obst und Gemüse, in der Ambros-Nehren-Straße geparkte Sattelzüge in Brand. Zwei der Sattelzüge brannten komplett aus. Die Sattelzüge waren nach ersten Erkenntnissen nicht beladen. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstanden Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern.

/mh

