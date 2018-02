Polizeipräsidium Offenburg / Achern - Einbrecher überrascht, ...

Achern - Einbrecher überrascht, Zeugen gesucht

Achern - Mittels einer Leiter gelangten Unbekannte am Donnerstagabend gegen 18:40 Uhr auf einen Balkon im ersten Stock eines Hauses in der Straße `Im Brachfeld´. Dort hebelten sie die Balkontür der Wohnung auf und durchsuchten im Anschluss das Schlafzimmer nach Lohnenswertem und entwendeten diversen Schmuck. Zu dieser Zeit kam die Bewohnerin jedoch nach Hause und nahm Stimmen in der Wohnung wahr. Eine etwa 1,80 Meter große, dunkel gekleidete und kräftig gebaute Person flüchtete daraufhin über den Balkon und konnte entkommen. Der Schaden durch den Einbruch kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich wahrgenommen haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 bei der Polizei.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/