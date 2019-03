Polizeipräsidium Offenburg / Achern - Kraftstoff abgezapft / ...

Achern - Kraftstoff abgezapft / Zeugenaufruf

Achern - Etwa 1.300 Liter Diesel wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag aus dem Tank eines Sattelzugs auf dem Parkplatz des Eurorasthofs an der A 5 entwendet, während der Fahrer in seiner Kabine schlief. Die Tat muss sich im Zeitraum zwischen 21 und 4.30 Uhr abgespielt haben. Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 07841 7066-0 mit den Beamten der Polizei Achern Kontakt aufzunehmen.

/ms

