Polizeipräsidium Offenburg / Achern - Leichtverletzt

Achern - Leichtverletzt

Achern - Die kurze Unachtsamkeit einer 18-jährigen Rollerfahrerin dürfte am Montagmorgen dazu geführt haben, dass die junge Frau mit einem Bordstein kollidierte, stürzte und so leichte Verletzungen davontrug. Sie war gegen 9.30 Uhr auf der Illenauer Straße unterwegs, als sie plötzlich die Kontrolle über ihr Zweirad verlor. Hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes brachten die Frau zur Versorgung ihrer Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus.

/ya

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/