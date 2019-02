Polizeipräsidium Offenburg / Achern - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Achern - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Achern - Eine 53jährige Frau war am Samstag gegen 21.20 Uhr mit ihrem Auto auf der L87 in Richtung Achern unterwegs und bog auf die K5309 ein. Dort kam ihr ein Fiat mit französischer Zulassung auf ihrer Fahrspur entgegen und beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt, der entstandene Schaden liegt bei etwa 7.500 Euro. Der Fahrer des Fiat und sein Begleiter flüchteten nach dem Zusammenstoß zu Fuß, ohne sich um weiteres zu kümmern. Trotz sofortiger Fahndung nach den Flüchtenden, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte keiner der Beiden mehr angetroffen werden.

/str

