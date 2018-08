Polizeipräsidium Offenburg / Achern - Polizei sucht Zeugen nach ...

Achern - Polizei sucht Zeugen nach Autodiebstahl

Achern - Ein in der Neulandstraße abgestellter BMW 530xd hat von Montag auf Dienstag ungewollt seinen Besitzer gewechselt. Den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch wurde der Diebstahl des nicht zugelassenen und einem Autohaus zugehörigen Wagens am Mittwoch angezeigt. Wie sich die Langfinger die braun-metallice Limousine mit Baujahr Oktober/2015 genau zu Eigen machten, kann derzeit noch nicht nachvollzogen werden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 an die Ermittler des Polizeireviers Achern/Oberkirch.

