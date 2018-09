Polizeipräsidium Offenburg / Achern - Spiegelabdeckung führt zu ...

Achern - Spiegelabdeckung führt zu Unfallverursacher

Achern - Eine Zeugin vernahm am Dienstagnachmittag einen Knall in der Kirchstraße und musste im Anschluss feststellen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich mit einem ordnungsgemäß geparkten Mazda zusammengestoßen sein muss. Der mutmaßliche Unfallverursacher hinterließ gegen 15.30 Uhr lediglich die Abdeckung des eigenen Außenspiegels am Unfallort und fuhr weiter. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch konnten das Verursacherfahrzeug durch ihre Recherche ausfindig machen. Gegen die über 80 Jahre alte Lenkerin des Wagens wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos beläuft sich auf rund 4.000 Euro. /ma

