Polizeipräsidium Offenburg / Achern - Streit in ...

Achern - Streit in Flüchtlingsunterkunft

Achern - Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben Ermittlungen gegen einen 17- Jährigen wegen Bedrohung aufgenommen. Der Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Friedrichstraße hatte am Montagabend mehrere Mitbewohnerin und eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht. Zu Schaden kam hierbei niemand. Nachdem der Jugendliche beruhigt werden konnte, wurde er in eine andere Einrichtung überstellt. /pb

