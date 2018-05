Polizeipräsidium Offenburg / Achern - Unter dem Einfluss von ...

Achern - Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Achern - Zwei Fahrzeugführer, welche binnen weniger Stunden von Beamten des Polizeireviers in Achern kontrolliert wurden, müssen nun mit Anzeigen wegen des Fahrens unter Drogeneinwirkung rechnen. Beide waren in der Nacht von Sonntag auf Montag laut durchgeführten Tests unter dem Einfluss von THC hinter dem Steuer gesessen. Die im Anschluss durchgeführten Blutentnahmen sollen nach deren Auswertung genaueres zu Tage bringen. Kurz vor Mitternacht kontrollierten die Ordnungshüter zuerst den mit einem Mofa auf dem landwirtschaftlichen Weg parallel zur L88 in Oberachern fahrenden 17-Jährigen und gegen 2 Uhr den die Fautenbacher Straße befahrenden 18-jährigen Pkw-Lenker. Dieser war, wie sich herausstellte, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weshalb ihn eine weitere Anzeige erwartet.

