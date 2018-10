Polizeipräsidium Offenburg / Achern - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Achern - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Achern - Ein bislang unbekannter Dieb hat sich am heutigen Vormittag auch von der unmittelbaren Nähe zu einem Polizeirevier unbeeindruckt gezeigt und sich in der Hauptstraße an einem Fahrrad zu schaffen gemacht. Während die Eigentümerin in einem dortigen Lebensmittelgeschäft ihre Einkäufe erledigte, montierte der Langfinger die beiden ergonomisch geformten Handgriffe am Velo der 52-Jährigen ab und verschwand. Die Ermittler des Polizeireviers Achern bitten nun mögliche Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden.

/wo

