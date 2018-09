Polizeipräsidium Offenburg / Appenweier - 5 Verletzte bei ...

Appenweier - 5 Verletzte bei Auffahrunfall

Offenburg - Bei einem Verkehrsunfall um 03.35 Uhr an der Anschlussstelle Appenweier wurden 5 Personen verletzt. Auf dem Beschleunigungsstreifen der BAB 5 in Richtung Süden fuhr ein mit 9 Personen besetzter Transporter mit Anhänger aus bislang unbekannter Ursache auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Im Transporter wurden insgesamt 5 Personen verletzt. Zwei davon schwer. Die Höhe des entstandenen Sachschaden beträgt circa 50000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Transporters war die Autobahnauffahrt in Richtung Süden für mehrere Stunden gesperrt.

/ar

