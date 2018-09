Polizeipräsidium Offenburg / Appenweier - Erheblicher Sachschaden

Appenweier - Erheblicher Sachschaden

Appenweier - Unbekannte verursachten am Montag einen erheblichen Sachschaden an einer Landmaschine. Die Maisernte auf einem Feld auf Höhe der Bahnlinie in Richtung Offenburg musste am Montagnachmittag abrupt beendet werden. Der Lenker eines Maisernters musste gegen 16.45 Uhr feststellen, dass Unbekannte mehrere Eisenstangen in die Maisfelder gesteckt hatten. Diese gerieten in das Erntegerät und verursachten hierbei einen erheblichen Sachschaden. Die Beamten des Polizeipostens Appenweier haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/