Polizeipräsidium Offenburg / Appenweier - Übersehen

Appenweier - Übersehen

Appenweier - Beim Überqueren der Ortenauer Straße wurde ein 14-jähriger Junge leicht verletzt. Der Schüler war am Montag gegen 15.45 Uhr unvermittelt hinter einem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug auf die Straße gelaufen und hatte dabei einen aus Offenburg kommenden Renault übersehen. Der 63 Jahre alte Autofahrer konnte trotz einer Notbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern und touchierte den Fußgänger. Durch den Unfall verletzte sich der Junge leicht am Arm, am Renault entstand kein Schaden.

/ks

