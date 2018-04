Polizeipräsidium Offenburg / Bad Peterstal-Griesbach - Nachtrag: ...

Bad Peterstal-Griesbach - Nachtrag: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg

Bad Peterstal-Griesbach - Der am frühen Dienstagabend nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt vorläufig festgenommene 48-Jährige wurde heute Nachmittag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg und erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Mordes. Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, seine Ehefrau nach einem vorangegangenen Streit mit einem Messer getötet zu haben. Der 48-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminaltechniker am Tatort sind abgeschlossen. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse sowie die Erkenntnisse der rechtsmedizinischen Untersuchungen erhärten den Tatverdacht gegen den zwischenzeitlich inhaftierten Ehemann der Getöteten.

Ursprungsmeldung vom 24.04.2018, 18.52 Uhr Bad Peterstal-Griesbach - Ermittlungen nach tödlichem Ehestreit

Der Streit zweier Eheleute hat am heutigen späten Nachmittag ein Todesopfer gefordert. Staatsanwaltschaft und Polizei haben Ermittlungen gegen einen 48 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes eingeleitet. Dem Mann wird vorgeworfen, seine zwei Jahre jüngere Ehefrau im Streit getötet zu haben. Nachdem sich der mutmaßliche Täter kurz vor 17.30 Uhr telefonisch an die Polizei gewandt hatte, konnte er kurz darauf widerstandlos festgenommen werden. Er wird vermutlich im Laufe des morgigen Tages einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

