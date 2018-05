Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden, A5 - Bedrohung

Baden-Baden, A5 - Bedrohung

Baden-Baden - Da es einem noch unbekannten Mercedes-Fahrer am Donnerstag während seiner Fahrt auf der A5 in südliche Richtung offenbar nicht schnell genug ging, haben die Beamten des Polizeireviers Kehl nun ein Verfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Ein 24-jähriger Twingo-Fahrer war gegen 17 Uhr zwischen den Anschlussstellen Baden-Baden und Bühl unterwegs, als ihm der junge Mann eigenen Angaben zufolge zunächst sehr dicht auffuhr. Nachdem der 24-Jährige kurz darauf die Spur wechselte, soll der Mercedes-Fahrer seinen Wagen neben den Renault gesteuert, anschließend eine Pistole gezückt und mit dieser auf den Fahrer des Kleinwagens gedeutet haben. Kurz danach sei er in südliche Richtung davongefahren. Über das abgelesene Kennzeichen des Benz erhoffen sich die Kehler Beamten nun weitere Ermittlungsansätze.

/ya

