Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden, A5 - Bei Aquaplaning ...

Baden-Baden, A5 - Bei Aquaplaning ins Schleudern geraten

Baden-Baden - Rund 11.000 Euro Sachschaden waren nach einem Unfall auf der A5 in Richtung Karlsruhe am Donnerstagabend zu beklagen. Ein 43 Jahre alter BMW-Fahrer verlor gegen 19:30 Uhr auf der linken der drei Fahrstreifen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei schleuderte der BMW zunächst in die mittleren Betonleitwände und im Anschluss über alle drei Spuren, bevor er mit seinem Heck auch noch die rechten Schutzplanken touchierte und dann zum Stehen kam. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

/rs

