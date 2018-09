Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden - Alkoholisiert umhergeirrt

Baden-Baden - Alkoholisiert umhergeirrt

Baden-Baden - Gleich mehrere Zeugen meldeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen betrunkenen und augenscheinlich verletzten Mann, der mit freiem Oberkörper im Bereich der B3 und anschließend am Bahnhof umherirrte. Im Zuge einer anschließenden Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden stellten diese fest, dass der 46-Jährige fast zwei Promille `intus´ hatte. Ob seine oberflächlichen Blessuren auf vorangegangene Gleichgewichtsschwierigkeiten zurückzuführen sind, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Er wurde letztlich durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

/ya

