Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden - Aufgefahren und verletzt

Baden-Baden - Aufgefahren und verletzt

Baden-Baden - Zu einem Unfall zwischen zwei schwergewichtigen Autos kam es am Montagmittag gegen 14.15 Uhr in der Fremersbergstraße. Der 68-jährige Fahrer eines Audi Q5 musste an einer dortigen Ampel halten, was der nachfolgende 56 Jahre alte Lenker eines Cadillac Escalade offenbar übersah. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden der Audi-Fahrer und seine gleichaltrige Mitfahrerin leicht verletzt. An beiden SUV entstand ein Schaden von insgesamt etwa 4.000 Euro.

/rs

