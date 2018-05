Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden - Bedroht

Baden-Baden - Bedroht

Baden-Baden - Eine mutmaßliche Bedrohung unter zwei Männern in einer Obdachlosenunterkunft hat am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Einem 29-Jährigen wird in diesem Zusammenhang vorgeworfen, zur Bekräftigung seiner Argumente während des Disputs eine Schreckschusswaffe verwendet zu haben. Verletzt wurde hierbei allerdings niemand. Etliche Streifenbesatzungen des Polizeireviers Baden-Baden eilten nach Eingang des Notrufs kurz vor 19.30 Uhr in die Westliche Industriestraße und hatten die Situation schnell im Griff. Der mutmaßliche Waffenbesitzer gab seine mit Pfefferpatronen geladene Pistole freiwillig in die Hände der Gesetzeshüter. Er hat sich nun wegen Bedrohung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu verantworten.

/wo

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/