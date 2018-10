Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden - Bei nächtlichem ...

Baden-Baden - Bei nächtlichem Spaziergang angegriffen

Baden-Baden - In den frühen Morgenstunden des Donnerstags wurden zwei Spaziergänger im Altern von 27 und 32 Jahren im Bereich der Hermannstraße von drei ihnen unbekannten Personen tätlich angegangen. Nach bisherigen Feststellungen wurden sie gegen 1.30 Uhr von dem Trio gestoßen und geschlagen. Die Angreifer, welche dunkel und mit Kapuze bekleidet waren, flüchteten in unbekannte Richtung. Der 32-Jährige klagte über Kopfschmerzen, seine 5 Jahre jüngere Begleitung trug ein blaues Auge davon. Die beiden Leichtverletzten wandten sich erst am Donnerstagnachmittag zur Anzeigenerstattung an die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bitten unter der Telefonnummer: 07221/680-0 um Zeugenhinweise.

