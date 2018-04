Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden - Blätterhaufen in Brand

Baden-Baden - Blätterhaufen in Brand

Baden-Baden - Ein brennender Blätterhaufen löste am Mittwochabend gegen 22 Uhr einen Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Ooser Bahnhofstraße aus. Aus noch unbekanntem Grund, möglicherweise durch eine achtlos entsorgte Zigarette, geriet das Laub in Brand. Der dadurch entstandene Rauch zog in ein nahe gelegenes Gebäude und löste dort den Alarm aus. Die angerückten Wehrleute löschten den Laubhaufen ab. Im Gebäude ist nach bisherigem Kenntnisstand kein Sachschaden entstanden.

/ma

