Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden - Brand einer Wohnung

Baden-Baden - Brand einer Wohnung

Baden-Baden - Am Samstagabend, kurz nach 21 Uhr, brach in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Metzenacker" ein Brand aus. Die Bewohner des Anwesens konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr Baden-Baden konnte trotz sofortigen Einsatzes nicht verhindern, dass eine Wohnung ausbrannte. Es entstand ein Schaden von 200.000 EUR. Das Gebäude ist momentan nicht bewohnbar, die Bewohner kamen alle bei Bekannten unter. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben bezüglich der Brandursache die Ermittlungen übernommen.

/Him

