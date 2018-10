Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden - Einbrecher auf ...

Baden-Baden - Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Baden-Baden - Die Bewohnerin eines Anwesens in der Schußbachstraße hat am frühen Montagabend bei ihrer Heimkehr gegen 20.15 Uhr zwei Einbrecher überrascht. Die Frau hatte beim Betreten des Hauses Lärm im ersten Obergeschoss registriert und bei einer anschließenden Nachschau auch den Grund dafür entdeckt. Beim Blick durch ein geöffnetes Fenster erkannte die Frau zwei flüchtende Männer. Die ungebetenen Besucher waren zuvor über eine aufgebrochene Balkontüre in die Räumlichkeiten gelangt, hatten nach dem Durchsuchen diverser Möbelstücke Beute gemacht und danach Hals über Kopf das Weite gesucht. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen übernommen. /pb

