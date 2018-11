Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden - Erheblichen ...

Baden-Baden - Erheblichen Sachschaden verursacht

Baden-Baden - Die Lenkerin eines Audi war am späten Montag gegen 23.20 Uhr auf der Fremersbergerstraße unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und ein Verkehrszeichen touchierte. Im Anschluss kollidierte der Audi mit einem am Fahrbahnrand geparkten Mini, welcher durch den Aufprall gegen einen davor geparkten Nissan geschoben wurde. Der so entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 12.000 Euro. Ob der mögliche Auslöser der `Kettenreaktion` in der mutmaßlichen Alkoholisierung der Fahrzeugführerin zu suchen ist, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Enddreißigerin musste Blut abgeben.

/ma

