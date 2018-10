Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden - Hund geht auf ...

Baden-Baden - Hund geht auf Spaziergänger los - Zeugen gesucht

Baden-Baden - Am Freitag gegen 19.15 Uhr wurde ein Spaziergänger in der Lichtentaler Allee auf Höhe des Bertholdbades von einem Hund mehrfach angesprungen und in den Arm gekniffen. Der 54jährige Mann blieb unverletzt, wurde aber vom anwesenden Hundebesitzer bei einer anschließenden Unterhaltung mehrfach beleidigt. Die Polizeihundestaffel hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Hund soll es sich um einen größeren schwarzen Königspudel handeln, der an einer flexiblen Leine geführt wurde. Der Hundebesitzer ist etwa 45-50 Jahre alt, 170 cm groß, hat ein schlanke Figur und schwarz/graue Haare die zu einem kurzen Zopf gebunden waren, trug einen grauen Blouson und sprach mit hiesigem Dialekt. Zeugen die Hinweise auf den Hund oder dessen Besitzer geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221/6800 zu melden.

