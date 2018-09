Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden - In Streit geraten

Baden-Baden - In Streit geraten

Baden-Baden - Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung einiger Beteiligter kam es am frühen Mittwoch gegen 1.15 Uhr zu Meinungsverschiedenheiten in einer Asylunterkunft in der Waldseestraße. Die Hintergründe der teilweise körperlichen Auseinandersetzung sind bislang noch nicht geklärt und sind Gegenstand der Ermittlungen. Zwei Personen hatten leichte Verletzungen zu beklagen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

