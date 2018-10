Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden - Motorradfahrer ...

Baden-Baden - Motorradfahrer tödlich verunglückt

Baden-Baden - Am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr ist ein 21jähriger Motorradfahrer auf der B500 bei einem Verkehrsunfall verstorben. Der aus Frankreich stammende Mann fuhr mit zwei anderen Motorradfahrern bergab in Richtung Baden-Baden. Nach dem Helbingfelsen kam er im Bereich einer Linkskurve auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern und stürzte auf die Fahrbahn. Im Anschluss kollidierte er mit der Schutzplanke und erlag dort seinen schweren Verletzungen. Die Straße war für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden an Motorrad und Schutzplanke beträgt etwa 6.500 Euro.

/str

