Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden - Nach Gewaltdelikten ...

Baden-Baden - Nach Gewaltdelikten in Haft

Baden-Baden - Nachdem sich ein 21 Jahre alter Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft am Dienstagmorgen aggressiv gegenüber einigen Mitarbeitern der Einrichtung gezeigt hatte, wurde kurz vor 8.30 Uhr die Polizei um Hilfe gebeten. Da sich das Gemüt des Mannes auch beim Eintreffen der um Schlichtung bemühten Ordnungshüter nicht zu einem Besseren wandte, musste er die Polizisten in Handschellen zum nahegelegenen Polizeirevier begleiten. Im Zuge des Transports gipfelten die Aggressionen des uneinsichtigen Fahrgastes in wüsten Beleidigungen und in Spuckattacken. Da der 21-Jährige in zurückliegender Zeit bereits mehrfach durch sein ungezügeltes und gefährlich aggressives Verhalten auf sich aufmerksam gemacht hatte, wurde er heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden dem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung erlassen. Der 21-Jährige wurde dem Personal einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

/pb

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/