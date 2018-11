Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden - Nach Unfallflucht ...

Baden-Baden - Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Baden-Baden - Auf der Suche nach einem flüchtigen Unfallverursacher sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden seit dieser Woche. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte einen geparkten Dacia Sandero im Parkhaus in der Vincentiustraße beschädigt und dessen Besitzer mit dem Schaden zurückgelassen. Sein Fahrzeug hatte der nun geschädigte Mann zwischen dem 20. November und dem 27. November auf der Ebene 10 abgestellt. Als er nun an das Fahrzeug zurückkam, stellte er an der hinteren linken Seite Beschädigungen und rote Lackspuren fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

/rs

