Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden - Radfahrer bei Unfall ...

Baden-Baden - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Baden-Baden - Am Freitag, gegen 11:15 Uhr, ereignete sich auf einem Waldweg zwischen Merkur und Wolfsschlucht ein Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein 50-jähriger Radfahrer befuhr einen Waldweg, vom Merkur kommend, in Richtung Wolfsschlucht. Als er zwei entgegenkommende Radfahrer passieren wollte scherte eine bislang unbekannte Radfahrerin aus um diese zu überholen. Hierbei berührten sich die Lenker der beiden Fahrräder und der 50-Jährige stürzte. Nach dem Sturz hielt sich die Radfahrerin noch kurz bei dem Verunglückten auf, entfernte sich jedoch dann von der Unfallstelle ohne ihre Personalien anzugeben. Beim dem Sturz wurde der 50-Jährige schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Von der Radfahrerin ist lediglich bekannt, dass sie etwa 40 Jahre alt sein soll, lange braune Haare hatte und mit Radbekleidung in bräunlicher Farbe bekleidet war. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können oder die Angaben zur Radfahrerin machen können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden, Telefon 07221/680420, in Verbindung zu setzen.

/mh

