Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden - Radfahrerin schwer ...

Baden-Baden - Radfahrerin schwer verletzt

Baden-Baden - Am Dienstagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, befuhr die 42-jährige Fahrerin eines Pkw Smart die Straße "Herrenpfädel", Baden-Baden (K9606), in Fahrtrichtung Haueneberstein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 20-jährigen Radfahrerin. Diese wurde frontal erfasst und verletzte sich hierbei schwer. Ein Rettungshubschrauber verbrachte die Verletzte nach Karlsruhe ins Klinikum. Die Fahrbahn wurde in Fahrtrichtung Haueneberstein teils gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

