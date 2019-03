Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden - Rollerfahrer erwartet ...

Baden-Baden - Rollerfahrer erwartet mehrere Anzeigen

Baden-Baden - Ohne Führerschein aber mit rund 0,8 Promille Alkohol auf einem nicht versicherten Kleinkraftrad durch die Schwarzwalstraße gefahren zu sein, brachte einem 40-Jährigen am Dienstagabend Ärger ein. Beamte der Verkehrspolizei Baden-Baden nahmen den Mann und seinen Piaggio-Roller gegen 20 Uhr genauer unter die Lupe, da an dem Zweirad offensichtlich ein Versicherung-Kennzeichen aus dem Vorjahr angebracht war. Neben dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, war der Mann lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung, die für das fahrerlaubnispflichtige Gefährt nicht ausreichte. Wegen seiner Alkoholisierung erwarten ihn darüber hinaus Punkte in Flensburg und ein empfindliches Bußgeld.

/rs

