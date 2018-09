Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden - Ungewöhnlicher Besuch

Baden-Baden - Ungewöhnlicher Besuch

Baden-Baden - Das verdächtige Treiben eines noch unbekannten Mannes veranlasste einen 33-jährigen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Briegelackerstraße dazu, den Notruf zu wählen. Demnach sei der ungebetene Besucher in der Nacht auf Mittwoch nach mehrfachem Klingeln in die Wohnung des Anwohners gestürmt und hätte diese anschließend wieder fluchtartig verlassen. Was der Unbekannte dort suchte, ist noch unklar. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet.

/ya

