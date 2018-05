Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden - Wohnungsbrand, eine ...

Baden-Baden - Wohnungsbrand, eine Person leicht verletzt

Baden-Baden - Am Fronleichnam Abend, gegen 20:55 Uhr, wurde der Feuerwehr Baden-Baden ein Wohnungsbrand in der Feldstraße gemeldet. Die am Brandort eingetroffenen Einsatzkräfte stellten wieder mal fest, dass auf dem Herd vergessenes und angebranntes Essen der Auslöser hierfür war. Eine männliche Person wird derzeit mit leichter Rauchgasvergiftung im Klinikum untersucht. Über den entstandenen Sachschaden kann derzeit keine Aussage getroffen werden.

/ja

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/