Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden - Zeugenaufruf nach ...

Baden-Baden - Zeugenaufruf nach unklarem Unfallhergang

Baden-Baden - Ein 66-jähriger Audi-Fahrer war am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße (B500) in Richtung Cité unterwegs. Nach ersten Ermittlungen befuhr eine 63 Jahre alte Fahrerin eines VW zeitgleich die Eisenbahnstraße und wollte kurz nach 17 Uhr von hier aus auf die Bundesstraße (B500) einfahren. Hierbei krachte sie in die linke Fahrzeugseite des A4. Ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro war die Folge des Malheurs. Da über den genauen Verlauf des Unfallherganges unterschiedliche Angaben gemacht wurden, sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden nun auf der Suche nach Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise werden an die Telefonnummer: 07221 680-0 erbeten.

/ya

