Polizeipräsidium Offenburg / Baden-Baden - Zigarettenautomat ...

Baden-Baden - Zigarettenautomat aufgebrochen, Zeugen gesucht

Baden-Baden - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist von einem noch unbekannten Dieb ein in der Eisenbahnstraße aufgestellter Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Den vorgefundenen Spuren nach zu urteilen, dürften die umtriebigen Machenschaften, unweit einer dortigen Gaststätte, einige Zeit in Anspruch genommen haben. Über die Höhe der ergaunerten Beute liegen noch keine näheren Informationen vor. Der Sachschaden dürfte sich bei etwa 1.000 Euro einpendeln. Hinweise auf verdächtige Personen werden unter der Telefonnummer: 07221 32172 an die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte erbeten.

