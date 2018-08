Polizeipräsidium Offenburg / Bei Regen zu schnell gefahren

Bei Regen zu schnell gefahren

Kehl - Nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn führte am Freitagabend auf der L75 in Kehl-Sundheim zu einem folgenschweren Unfall. Der Fahrer eines Richtung Kehl fahrenden BMW geriet ins Schleudern und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mitsubishi, wurde abgewiesen und streifte noch einen nachfolgenden VW Passat. Die beiden Insassen des Mitsubishi wurden leicht verletzt und vorsorglich in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 20.000 Euro.

