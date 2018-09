Polizeipräsidium Offenburg / Berghaupten - Einbrecher am Werk

Berghaupten - Einbrecher am Werk

Berghaupten - Einbrecher verschafften sich am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 19 und 23 Uhr Zutritt zu einem Wohngebäude in der Lindenstraße. Über den Rollladen und das Fenster verschafften sich die Eindringlinge unberechtigt Zutritt zu den Wohnräumen. Nachdem sie das Schlafzimmer durchwühlt hatten und fündig wurden, konnten die Unbekannten flüchten. Sowohl der Diebstahlschaden als auch der entstandene Sachschaden können derzeit noch nicht beziffert werden.

