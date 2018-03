Polizeipräsidium Offenburg / Betrunken in Graben gefahren

Betrunken in Graben gefahren

Kehl - In den frühen Morgenstunden ist in der Iringheimer Straße der Fahrer eines Mercedes infolge alkoholischer Beeinflussung in einen Graben und gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer stieg aus und begab sich zu Fuß ins Krankenhaus, wo er von der Polizei angetroffen wurde. Der Pkw musste mit einem Kran geborgen werden. Der Schaden beläuft sich auf 15000 Euro. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe veranlasst.

