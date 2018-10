Polizeipräsidium Offenburg / Biberach - Ermittlungen wegen ...

Biberach - Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls

Biberach - Trotz einer überraschenden Konfrontation mit dem Eigentümer ließen sich drei Männer am Sonntagnachmittag nicht davon abhalten, zuvor unter einem Baum eingesammelte Walnüsse im Emmersbach unweit der B 415 mitzunehmen. Das Trio packte gegen 15 Uhr eifrig und ungeniert mehrere Kilo der Baumfrucht in eine Tasche und war nicht gewillt, die wohlschmeckende Beute wieder herauszugeben. Hinzueilende Angehörige des betagten Nussbaumbesitzers versuchten erfolglos, den Verdächtigen die Nüsse abzunehmen. Ein Mann Ende 50 erlitt hierbei leichte Verletzungen. Bei der anschließenden Flucht trat einer der Verdächtigen nicht nur gegen das Auto des Nusseigentümers, eine Verwandte musste sich überdies obszöne Gesten von den Unbekannten gefallen lassen. Mit einem grauen Opel Corsa fuhren die Diebe schließlich in Richtung Schönberg davon. Ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet.

/wo

