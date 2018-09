Polizeipräsidium Offenburg / Biberach - Kind leicht verletzt

Biberach - Kind leicht verletzt

Biberach - Ein leicht verletztes Kind und ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles am Mittwochmorgen in der Straße "Am Sportplatz". Der junge Radfahrer war kurz vor 7.30 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs, als er einen stehenden VW Golf übersah und mit diesem kollidierte. Nach derzeitigem Sachstand trug der Junge hierbei glücklicherweise keine schwereren Blessuren davon. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

