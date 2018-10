Seraphim ouvre une usine de modules de 300 MW en Afrique du Sud

Seraphim China South Africa

CHANGZHOU, Chine, 13 août 2018 /PRNewswire/ -- Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd. (« Seraphim »), fabricant de classe mondiale de produits solaires, a récemment fait part de l'inauguration de sa nouvelle usine de fabrication de modules photovoltaïques dans la zone de développement industriel (IDZ) d'East London au Cap-Oriental en Afrique du Sud.

Développée en tant que coentreprise entre Seraphim, ILB Helios Southern Africa et Industrial Development Corporation of South Africa, cette nouvelle usine de 300 MW fait appel aux plus récentes technologies de production entièrement automatisée. L'unité d'assemblage de modules représentant un investissement de 14 millions de dollars des États-Unis est actuellement en phase d'essais de production et devrait monter en plein régime d'ici septembre.

« Il ne s'agit pas de la première installation de Seraphim à l'étranger, mais cela correspond à un jalon essentiel. Notre initiative sud-africaine symbolise notre engagement envers des clients mondiaux recherchant des capacités du meilleur niveau pour soutenir leurs portefeuilles de projets, » a souligné Polaris Li, directeur général de Seraphim. « Nous croyons fermement au brillant avenir de l'Afrique du Sud et du continent. »

« Notre opération de fabrication à East London a ajouté de la valeur et du dynamisme aux installations en aval en Afrique du Sud, où nous prenons depuis 2014 une part active dans l'industrie du photovoltaïque, » a ajouté David Núñez Blundell, cofondateur de Seraphim Southern Africa. « Nous sommes enthousiastes devant l'augmentation des capacités et de l'innovation que Seraphim apporte en Afrique du Sud. »

À propos de Seraphim

Fondée en 2011, Seraphim a en peu de temps enregistré des réalisations impressionnantes qui lui ont valu un premier prix de BNEF, une distinction pour meilleure exécution par DNV GL et la fidélité de clients exigeants autour du monde. Avec une capacité totale de 3 GW, Seraphim apporte à une clientèle mondiale des produits de haute qualité et des services professionnels. Vers la fin de 2017, les produits de Seraphim installés dans plus de 30 pays représentaient plus de 4 MW.

À propos d'ILB Helios Southern Africa

ILB Helios est un fabricant espagnol de modules photovoltaïques présent sur le marché sud-africain depuis 2014, marché en pleine expansion sur lequel il fournit des modules PV fabriqués localement.

À propos d'Industrial Development Corporation

Industrial Development Corporation of South Africa est une institution nationale de développement en autofinancement contribuant à engendrer une croissance économique équilibrée et durable en Afrique du Sud et la prospérité économique de l'ensemble de ses citoyens. Elle parvient à cet objectif en assurant la promotion de l'esprit d'entreprise en établissant des entreprises et des industries compétitives sur la base de principes économiques judicieux.

Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.seraphim-energy.com