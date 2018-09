Polizeipräsidium Offenburg / Bietigheim, B 3 - Unfall mit leicht ...

Bietigheim, B 3 - Unfall mit leicht verletzter Person

Bietigheim - Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, ereignete sich auf der B3, in Höhe der Zufahrt zu einem Kieswerk, ein Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der Fahrer eines Lastzuges hielt im Bereich der Abbiegespur zu einem Kieswerk an um einem dringenden menschlichen Bedürfnis nachzugehen. Der Fahrer eines Pkw KIA, der von Neumalsch in Richtung Ötigheim fuhr, übersah den Lastzug und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen das linke Fahrzeugeck des Lkw-Anhängers. Der KIA drehte sich um nahezu 180° und kam in der Fahrbahnmitte zum Stehen. Beim Unfall erlitt der KIA-Fahrer leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich 20000 Euro.

/mh

